Lecco-Bari | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 30 novembre 2023) Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di serie b 2023/2024. I lombardi vogliono ancora risalire in classifica, mentre i pugliese non possono perdere contatto dalla zona playoff.si giocherà domenica 3 dicembre 2023 alle ore 16.15: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lombardi hanno superato abbastanza bene il brutto avvio conquistando 13 punti che valgono il quart’ultimo posto in compagnia dell’Ascoli. Le ultime prestazioni fornite dalla squadra di Sersanti inducono a sperare di potersi tirare fuori al più presto dalla zona calda della classifica I pugliesi non vincono da due turni e sono reduci dal pesante ko casalingo contro il Venezia. La squadra di Marino deve tornare necessariamente al successo per tornare a respirare aria di playoff, senza i quali la stagione ...