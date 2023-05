Se Windows ci mette molto tempo a spegnersi

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 31 maggio 2023) L'arresto del computer dovrebbe essere un processo semplice ma basta un programma che rimane attivo in memoria a scaricare, un programma che non si spegne correttamente, un improvviso aggiornamento di sistema o un processo che sta leggendo dati dal disco per rendere la procedura di spegnimentopiù lenta del previsto, anche sui moderni PC dotati di SSD (che dovrebberoin pochi secondi). Di solito, comunque,cipoco a, giusto pochi secondi di caricamento, a meno che non ci sia qualche impedimento o errore. Se il problema dello spegnimento capita di frequente abbiamo raccolto in questa guida tutti i migliori trucchi per far spegnerevelocemente e su cosa possiamo fare seimpiega troppo a ...