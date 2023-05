«Basta menate Lgbt» FdI rimuove il commissario di Novi Ligure | Butti si difende | «Mi hanno hackerato il profilo»

(Di domenica 28 maggio 2023) Ildi Fratelli d’Italia a(Alessandria), Alessio, è stato sollevato dal suo incarico dopo alcuni post di stampo omofobo apparsi sui suoi social. «Non sono minimamente sensibile allee agli appelli contro l’omofobia e altre amenità che una certa cultura vuole imporci», si leggeva. E ancora: «I pederasti (tendenza o pratica erotica che nel significato originario del termine è costituita dal rapporto sessuale di un adulto con un adolescente, nell’uso moderno è stato adottare per indicare l’omosessualità maschile, ndr) possono sgranare rosari a raffica, ottenere anche valanghe di voti, ma restano dei reietti da cui girare alla larga, per il loro stile di vita e per l’intima malvagità di cui questo genere di persone sono capaci». Il post era carico ...

Un post su Facebook di Alessio Butti, commissario di Fratelli d’Italia nel Comune oggi al voto, ha scatenato una violenta polemica. Il partito lo ha sostituito ...Rimosso dall'incarico di commissario a Novi Ligure, in Piemonte, dove oggi si vota al ballottaggio. Lui si difende: "Non la penso così, ...