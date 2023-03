Via Rasella, La Russa il revisionista (Di sabato 1 aprile 2023) Con le uscite a gamba tesa il presidente del Senato rivendica un ruolo “di parte”. L’obiettivo è rompere quel legame tra Costituzione repubblicana e antifascismo Leggi su lastampa (Di sabato 1 aprile 2023) Con le uscite a gamba tesa il presidente del Senato rivendica un ruolo “di parte”. L’obiettivo è rompere quel legame tra Costituzione repubblicana e antifascismo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagellaPolitica : Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha detto che i soldati tedeschi uccisi dai partigiani in via Rasella eran… - CarloVerdelli : Su via Rasella il presidente del Senato ha detto il falso. L’unica riparazione sarebbe inventarsi di essersi confus… - marattin : Tutto pensavo nella vita, meno di arrivare a vedere la seconda carica dello Stato italiano dire che i nazisti uccis… - NiccoColo : RT @marattin: Tutto pensavo nella vita, meno di arrivare a vedere la seconda carica dello Stato italiano dire che i nazisti uccisi in Via R… - ModestiMaura : RT @tempoweb: Lucio #Malan si schiera con Ignazio #LaRussa: “#ViaRasella? Da sinistra polemiche pretestuose” #fratelliditalia #governo #31m… -