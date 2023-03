Hugh Grant | sesso sul set? “Da quando ci sono i cellulari non si fa più”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... badtasteit : Con la sua abituale ironica british, #HughGrant ha spiegato a Stephen Colbert come i set dei film siano cambiato ri… - RadioZetaOf : ?? Gli smartphone stanno rovinando i set cinematografici? Guardate cos'ha detto il protagonista di #Dungeons&Dragons… - infoitcultura : Hugh Grant: 'Quentin Tarantino ha proibito i cellulari sul set e le persone scop**o. Così mi è stato detto' - infoitcultura : Hugh Grant: 'Se non ci fossero i cellulari sui set ci sarebbero più relazioni extraconiugali' - infoitcultura : Hugh Grant: “Senza cellulari sui set ci si innamorava. Oggi Tarantino li bandisce e ha ragione” -

In seguito ad una rocambolesca evasione, i due ladri tornano a casa e ritrovano l'amico Forge () in possesso di un regno. Al suo fianco non può mancare Sofina, che si dimostrerà essere un ...Estratto dell'articolo di Davide Sica per www.cinema.everyeye.itLa star britannicaè stato ospite al The Late Show with Stephen Colbert e nel corso della chiacchierata con il conduttore all'attore è stato chiesto ...... Dungeons & Dragons negli anni ha conquistato diverse generazioni di gamers che tanto spaventano(l'attore teme il giudizio affilato dei giocatori esperti ). Tanti altri, invece, non hanno ...

Hugh Grant: "Da quando ci sono i cellulari sul set gli attori non fanno più sesso" TGCOM

Emergono bizzarri retroscena sui set di Quentin Tarantino. A rivelarne uno particolarmente dubbio è Hugh Grant, attore che nell’ultimo periodo si sta scatenando con interviste al vetriolo che non ...Redenzione, resurrezione, mistero, stregoneria, animali, combattimenti con le spade. I film sono serviti come portale di fuga verso mondi lontani, diversi da quelli che conosciamo troppo bene. Il Mich ...