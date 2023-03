I Bastardi di Pizzofalcone 4 anticipa la data d’uscita: già ad aprile su Rai1? (Di sabato 25 marzo 2023) I Bastardi di Pizzofalcone 4 potrebbe andare in onda molto presto, anzi, tra pochi mesi. Ad anticiparlo è Miriam Candurro, che nella fiction di Rai1 interpreta Giorgia, la moglie sempre a rischio maltrattamenti da parte del marito, il poliziotto Francesco Romano. In un’intervista rilascia a l’Ansa, l’attrice ha dichiarato che le riprese de I Bastardi di Pizzofalcone 4 si sono concluse a gennaio, e che i nuovi episodi (saranno quattro nella prossima stagione) sono “in dirittura di arrivo, quindi presto arriverà sugli schermi, forse ad aprile o al più tardi alla riapertura autunnale.” Giorgia sarà ancora un personaggio importante e “ci sarà da tenere il fiato sospeso” perché la moglie di Romano “sarà una bella scoperta”. Si parlerà di abusi e delle violenze sulle ... Leggi su optimagazine (Di sabato 25 marzo 2023) Idi4 potrebbe andare in onda molto presto, anzi, tra pochi mesi. Adrlo è Miriam Candurro, che nella fiction diinterpreta Giorgia, la moglie sempre a rischio maltrattamenti da parte del marito, il poliziotto Francesco Romano. In un’intervista rilascia a l’Ansa, l’attrice ha dichiarato che le riprese de Idi4 si sono concluse a gennaio, e che i nuovi episodi (saranno quattro nella prossima stagione) sono “in dirittura di arrivo, quindi presto arriverà sugli schermi, forse ado al più tardi alla riapertura autunnale.” Giorgia sarà ancora un personaggio importante e “ci sarà da tenere il fiato sospeso” perché la moglie di Romano “sarà una bella scoperta”. Si parlerà di abusi e delle violenze sulle ...

