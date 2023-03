Maternità surrogata, Francesca Pascale: “E’ atto generosità” (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – “La destra, soprattutto questa, fomenta questi temi per spaventare le persone, soprattutto quelle meno informate. La Maternità surrogata è un atto di generosità”. Lo ha detto l’attivista lgbtq+ Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, a Otto e mezzo su La7. “Esiste la fecondazione in vitro, che non è a pagamento. Smettiamo di pensare la Maternità surrogata come atto contro l’umanità, un abominio, ha lo stesso diritto e rispetto dell’aborto. Chi non è d’accordo, come con l’aborto, semplicemente non ne fa uso. Una donna che ha la possibilità di rendere felice una coppia che non ha la possibilità di avere un figlio fa un gesto di generosità. Sento sempre dire che è contro natura, ma lo era ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – “La destra, soprattutto questa, fomenta questi temi per spaventare le persone, soprattutto quelle meno informate. Laè undi”. Lo ha detto l’attivista lgbtq+, ex compagna di Silvio Berlusconi, a Otto e mezzo su La7. “Esiste la fecondazione in vitro, che non è a pagamento. Smettiamo di pensare lacomecontro l’umanità, un abominio, ha lo stesso diritto e rispetto dell’aborto. Chi non è d’accordo, come con l’aborto, semplicemente non ne fa uso. Una donna che ha la possibilità di rendere felice una coppia che non ha la possibilità di avere un figlio fa un gesto di. Sento sempre dire che è contro natura, ma lo era ...

