Frasi sull’acqua | le più evocative su un elemento che dà la vita

Leggi su dilei

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Se c’è undella natura che riesce a racchiudere in sé tanti significati diversi è questo. Le, ogni sua forma, sono in grado di rievocare emozioni diverse. Che la si ammiri cristallina o profonda, tumultuosa o placida è capace di entrare in connessione con i pensieri più reconditi dell’essere umano. Siamo di fronte a un vero e proprio caleidoscopio di sensazioni differenti e di spunti di riflessione che si traducono in citazioni e aforismi dal potere straordinario che DiLei ha deciso di selezionare per facilitare una serie di suggestioni. Alcune intime e personali, altre più condivisibili e universali.sull’importanza dell’acqua Lepossono essere in prosa o in versi: la forma non importa, è la sostanza a contare. Perché non esiste nulla ...