Un regolamento e tre direttive Le ultime mosse Ue sulla cyber

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il 27 dicembreGazzetta ufficiale dell’Unione europea sono state pubblicate quattro normative su temi digitali: un(noto come Dora) per incrementare le misure di sicurezza a favore della resilienza e della sicurezza informatica del settore finanziario; una direttiva a esso collegata che serve ad armonizzare il quadro normativo; la direttiva (nota come NIS 2), che ha introdotto nuovi obblighi in materia per le aziende in materia di sicurezza dei dati e maggiori responsabilità per i soggetti interessati; la direttiva (nota come Cer) relativa alla resilienza dei soggetti critici. Con queste normative il legislatore europeo sta costruendo l’impianto normativo della strategia in materia disicurezza presentata nel dicembre 2020 dalla Commissione europea e dal Servizio europeo per l’azione esterna per rafforzare la ...