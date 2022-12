Viaggiamo

Al primo posto troviamo il ' Festiva di Sanremo' di Amadeus (11,3 milioni di spettatori), al secondo e terzo posto ci sono due fiction Rai: ' La Sposa '(6,5 milioni) e 'tue mani' (6,4 ...L'idea è nata quasi per caso in uno dei tanti gruppi di scambio. uno di quelli cui tutti dicono ...ultime settimane ci avete intrattenuti con le storie dedicate alla Legge di bilancio. Quali ... Doc Nelle tue mani: le location della serie Doc - Nelle tue mani 3, uno dei protagonisti più amati lancia l'allarme: "Faccio sempre più fatica". La nuova stagione sarà anche l'ultima ...Luca Argentero va controcorrente. Forse ci è sempre andato. Oggi lui è felice e lo dice. Lo ammette anche se si sente un po’ in colpa nell’esserlo. «Mi sento ...