Sci alpino | Semmering femminile 2022 | calendario | programma | orari e tv

(Di sabato 24 dicembre 2022) Dopo le vacanze natalizie si torna in pista il 27 dicembre per tre giorni di discipline tecniche sulle nevi austriache di, tappa della Coppa del Mondo/2023 di sci. Si parte con due slalom giganti il 27 e 28 dicembre dove tornerà protagonista Marta Bassino, che proverà a difendere il pettorale rosso. Giovedì 29 dicembre sarà invece il momento di uno slalom speciale. Di seguito ilcompleto. ILCOMPLETO Diretta tv – Le gare saranno visibili su Raisport e su Eurosport o in alternativa in streaming su Rai Play e sul player di Eurosport oltre che sull’App di Dazn.Martedì 27 dicembre Ore 10: prima manche gigante ...

Di seguito il programma delle gare di Bormio e Semmering, valevoli per la Coppa del Mondo 2022 - 2023 di. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 (Bormio), RaiSport HD (Semmering) e su Eurosport 1 (Bormio e Semmering), in diretta streaming su Rai Play, Discover+, SkyGo, NOW TV