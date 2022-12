A Ballando trionfa Luisella Costamagna E Selvaggia Lucarelli sparisce dalla scena

Leggi su iltempo

(Di sabato 24 dicembre 2022) Alla fine i "ripescati"e Pasquale La Rocca vincono l'edizione 2022 di "Con le Stelle". Colpi di, eliminazioni a sorpresa, ritiri e tanti cambi di idee sui favoriti conditi da un mare di polemiche: la finalissima chiude il dance show di Rai 1 così com'era iniziato: in un'atmosfera tesissima nella giuria, dove il giudicenon nasconde l'esasperazione davanti al comportamento del pubblico in studio, che ormai fischia per non farle esprimere giudizi (quasi sempre negativi) contro i concorrenti. All'ultima puntata il fidanzato Lorenzo Biagiarelli, ex concorrente, non c'è e l'assenza del compagno della giurata non passa inosservata. Milly Carlucci lo saluta in apertura ma nessuno spiega il forfait che, poi, la stessa ...