Come il videogame The Callisto Protocol ha reinventato lo sci-fi horror

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Glen Schofield è rimasto completamente scollegato dal mondo e dalla rete. Era la fine del 2017 e il veterano regista di videogiochi si era avventurato nel deserto. Si trovava in un ritiro a Tucson, in Arizona, una consuetudine rigenerante di due settimane alla quale si sottopone al termine di ogni progetto. «È un luogo in cui puoi rimanere isolato», dice. «Lì, ho avuto modo di vedere dove può arrivare Apple». Dopo sei anni, aveva appena finito di dirigere l'ultimo dei tre giochi di Call of Duty che complessivamente avevano venduto circa 70 milioni di copie. La serie best-seller gli aveva trasformato la vita e la possibilità di vivere alcune esperienze indimenticabili: alcune giornate presso NASA, addestramento alle armi insieme ai Navy Seals e appuntamenti con le star della NFL. Call of Duty chiede qualcosa e subito lo ottiene. Non mancano, però, gli aspetti negativi. Una volta una ...