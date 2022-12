Dayane Mello prende le distanze da Dana Saber

Leggi su biccy

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Non è una novità che Alfonso Signorini abbia chiesto adi entrare in qualità di concorrente nell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. E al ‘no grazie’ della brasiliana a quanto pare la scelta è ricaduta su un’altra modella sua amica: la marocchina. Ovviamente nel corso della presentazione laè stata presentata come “modella, attrice e amica di”. L’unica verità a quanto pare però sarebbe la terza. Anche se– alla luce dei fatti – ha deciso dirne lecondividendo su Instagram due storie. “Ognuno doveva fare il proprio percorso di vita e di lavoro e togliere dalla bocca il mio nome. Certamente ho fatto anche il mio percorso con tanto di sacrifici. Tutti ...