Ragazze bloccate in Perù | arrivate a Cusco | ma l' aeroporto è chiuso - Cronaca - lanazione it

il Resto del Carlino

La fiorentina Martina Meoni e le alltre tre italiane dovevano imbarcarsi su un volo diretto a Lima, per fare quindi rientro in ...Svolta nella vicenda delle quattro turiste italiane rimasteper tre giorni in Perù , nella città di Checacupe, a causa degli scontri che si stanno ... le quattro, Giulia Opizzi , ... Ragazze bloccate in Perù, le quattro sono a Cusco Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Gli scontri in Perù diventano sempre più gravi: bilancio sale a 22 morti e decine di ferite. Paura per le 4 turiste bloccate nel Paese ...