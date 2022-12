Qatargate | commissione garanzia Pd | sospeso Cozzolino

RaiNews

...48 Pd: sospensione cautelativa per Cozzolino Si è riunita oggi, in via telematica, la...alla chiusura delle indagini in corso da parte della Magistratura relative allo scandalo ''. ...13.24, Letta convoca Comm. Garanzia Dopo le notizie sullo sviluppo delle indagini sulla "rete di ... il segretario Pd ha chiesto la riunione "con massima urgenza" delladi garanzia ... Qatargate: Enrico Letta convoca la riunione della commissione nazionale di garanzia Le prime confessioni sono arrivate. Ora la giustizia belga segue la strada delle tangenti per scovare tutti i politici ei funzionari europei coinvolti nel Qatargate, un gruppo ancora da ...Roma, 16 dic. (Adnkronos) - La commissione di Garanzia del Pd ha deciso di sospendere "cautelativamente" l'eurodeputato Andrea Cozzolino, coinvolto nella vicenda Qatargate. Il provvedimento ...