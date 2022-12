Messi o Maradona? Ferlaino | ' Diego per me resta il più grande'

(Di venerdì 16 dicembre 2022) "? Impossibile fare un paragone tra due campioni del genere, ovviamente per meil piùe credo che risponderebbe così qualsiasi napoletano.era più complesso ...

TUTTO mercato WEB

Tifo Argentina perché non il numero dei Mondiali, dei gol e degli assist dici fa tifare per ... rotativista del mio vecchio giornale, che da ragazzo talmente assomigliava ada fungerne ...... una impresa che domenica nella finalissima di Qatar 2022 contro la Francia potrebbe riuscire all'attuale capitano dell'Albiceleste, Lionel. "era l'uomo squadra, se i compagni si ... Continuare a paragonare ancora Lionel Messi a Diego Armando Maradona e a Cristiano Ronaldo è inutile Seppur al momento le acque sembra si siano calmate, l'astio tra Messi e Mbappe iniziò al momento della firma ... una sorta di reincarnazione di quel Diego Armando Maradona che ora punta ad eguagliare ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...