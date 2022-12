Torino | lacrime sul Cristo | fedeli gridano al miracolo

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Nei giorni scorsi a Stupinigi, nel Torinese, un gruppo di, che si era ritrovato nella Taverna degli Angeli per pregare per una famiglia in difficoltà attorno alla statua del Sacro Cuore di Gesù, giura di averla vista piangere.avrebbe versatovere, non di sangue, come spesso accade in questi casi, per ben quattro volte. Ora quella statua è stata portata via dal luogo di preghiera, sulla strada provinciale 143, per essere analizzata. Scortata dai carabinieri è arrivata all’Arcivescovado di, dove verrà sottoposta agli accertamenti e verrà visionata direttamente dal vescovo, monsignor Roberto Repole. Dopo le verifiche, volte a capire se ci siano state delle manomissioni, la statua del Sacro Cuore di Gesù sarà sottoposta alla Congregazione per la dottrina della fede della Santa Sede. Leggi ...