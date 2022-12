Golssip

Almeno questo è ciò che assicuraGossip. L'ex moglie del 'Pupone', che da quando il suo matrimonio è giunto al termine si è mossa come non mai inanellando una serie di vacanze da urlo, ...Si prevede una puntata scoppiettante quella di stasera al Gf Vip . A dare le anticipazioni è la paginaGossip, che su Instagram ha riportato alcuni interessanti retroscena che avranno come protagonisti Antonino Spinalbese , Pamela Prati , Wilma Goich e Patrizia Rossetti e, udite udite, anche ... The Pipol – Melissa Satta, a St Moritz con lei c’era anche Stefano Percassi Tra l'ex velina e l'imprenditore è stata notata una certa vicinanza nella nota località di montagna durante l'ultimo week-end ...la cantante Elodie e il motociclista Andrea Iannone, sono nella bufera per aver negato ad alcuni fan foto e autografi.