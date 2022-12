Il Sole 24 ORE

Alfonso, presidente della fondazione Univerde e già fondatore dei Verdi e attivista per i due vittoriosi referendum antinucleari ha commentato positivamente il passo avanti della ricerca su ...... di Stefano Fassina ed Alfonso. L'obiettivo dell'assemblea è mettere a terra i primi punti del programma per le Regionali ma potrebbe anche essere la prima occasione per il Movimento ... Pecoraro Scanio: con fusione nucleare centrali atomiche obsolete - Il Sole 24 ORE Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...ROMA (ITALPRESS) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e già ministro dell’Agricoltura, ha ricevuto oggi la medaglia dell’Albo d’onore della Federcuochi, la più numerosa asso ...