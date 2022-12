Abusi edilizi in Costiera | denunciato un 70enne

(Di martedì 13 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn 70 enne originario di Massa Lubrense (Napoli) è statodai militari della stazione carabinieri forestali di Castellammare per una serie di opere edili realizzatevamente in zona sottoposta a vincolo idrogeologico. L’uomo è stato deferito in stato di liberta’ alla procura competente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

