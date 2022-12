L’uso del dominio cibernetico russo nel conflitto ucraino

Leggi su formiche

(Di domenica 11 dicembre 2022) Sempre più spesso, ma sarebbe più corretto dire quotidianamente, leggiamo o ci troviamo coinvolti in tematiche che hanno a che fare con il cyber. La realtà virtuale, infatti, ci circonda e la sperimentiamo in tutti gli ambiti della nostra vita. Oltre al suo utilizzo in ambito civile, il cyber gioca un ruolo essenziale anche in quello militare dove, oltre ai tradizionali domini di terra, mare, cielo e spazio, è considerato il quintooperativo. Focalizzando l’attenzione sulmilitare, il cyberspazio è caratterizzato dalla velocità di propagazione e dall’abbattimento dei confini, per cui le operazioni che ne derivano sono istantanee e non soggette a limiti geografici. In ogni caso, non sarebbe corretto affermare che con l’avvento della dimensione cibernetica il fattore territoriale sia stato superato, poiché le azioni condotte attraverso ...