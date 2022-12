Juve-Inter | testa a testa per Thuram | il punto

(Di domenica 11 dicembre 2022) Lantus sta sondando il terreno per Marcus, in queste settimane al Mondiale in Qatar con la Francia. Il giocatore è in scadenza...

Calciomercato Juventus, insieme all', il club bianconero monitora la situazione per un profilo davvero al caso di Allegri: i dettagli. Potrebbe esserci un vero e proprio derby d'Italia in difesa. Stando alle ultime indiscrezioni di ...Conte soffia Amrabat a© LaPresseUna coppa del mondo che sino a questo momento ha riservato numerose sorprese, sia in termini di collettivo che di individualità. In pochi, ad esempio, ...La Roma è pronta a mettere a segno un grande colpo a zero: sorpasso giallorosso, Juventus e Inter finiscono al tappeto La Roma si prepara alla sfida con il Bologna e nel frattempo è attenta su quelle ...Il Mondiale dell’Argentina è ancora in corso e alcuni giocatori si stanno mettendo in mostra, suscitando l’interesse di alcuni club Uno fra questi è Alexis Mac Allister le cui prestazioni non sono pas ...