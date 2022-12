In sette nell' auto scappano all' alt e si schiantano | muoiono 3 ragazzi

FRANCIACORTA - Prima fra icostruttori e le undici scuderie impegnate in Formula E, Porsche ha presentato la monoposto ... cliente di Porsche, per la quale correrà invece'Endurance. Il team ...... senza esercitare alcuna pressione manuale, di stappare le bottiglie in solisecondi. Il ... Il pratico manuale guida'esperienza olfattiva, mentre un simpatico gioco da tavolo rende l'...Lo schianto sarebbe avvenuto intorno alle 4 di notte: secondo la prima ricostruzione sulla dinamica un’auto con sette persone a bordo è finita fuori strada sulla provinciale 244, nella zona della ...Come reso noto dal 118 i due feriti sono uno in codice rosso e uno in codice giallo. L'auto, su cui viaggiavano le sette persone finita fuori strada nelle prime ore di questa mattina, non si sarebbe ...