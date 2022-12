Uomini e Donne | ex corteggiatrice minacciata dalla famiglia del padre di sua figlia?

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 10 dicembre 2022) Tutto è cominciato la scorsa estate, quando Alessandro Murgia ha lasciato la compagna Eleonora Mazzarini, da poco mamma del loro secondo figlio, per fidanzarsi con Vittoria Deganello, grande amica di sua sorella Nicole Murgia ed exdi. Ladell’uomo non ha preso bene la cosa, tanto più che dopo poco Vittoria è rimasta incinta. Così Murgia l’ha lasciata per tornare – pare –moglie. L’exdiVittoria Deganello nel mirino della sorella dell’ex Da qui gli screzi anche tra Vittoria Deganello – la quale ha sempre sostenuto che il figlio fosse voluto da entrambi – e la sua ormai ex amica Nicole Murgia, che probabilmente pensa che l’amica abbia “incastrato” il fratello. Le due ...