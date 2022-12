Scopre di avere la leucemia pochi giorni dopo la scomparsa del gemello, morto a 12 anni per un tumore

(Di sabato 10 dicembre 2022)diladue settimane dalla morte perdel fratello. Due gemellini si sono trovati a combattere la stessa battaglia per la vita, solo che uno di loro non è ...

Fanpage.it

dila leucemia dopo due settimane dalla morte per tumore del fratello gemello. Due gemellini si sono trovati a combattere la stessa battaglia per la vita, solo che uno di loro non è ...dila dopo due settimane dalla morte per del fratello gemello. Due gemellini si sono trovati a combattere la stessa battaglia per la vita, solo che uno di loro non è riuscito a farcela ed ... Scopre di avere la leucemia due settimane dopo che un cancro ha ucciso il fratello gemello di 12 anni Nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore 7 Ferraris si presenta all'appuntamento di Maria dopo la sua scoperta ...