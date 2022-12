Papa Francesco “Sulla guerra vinca la pace”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 8 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sull’odiol’amore,menzognala verità, sull’offesail perdono,la”. Cosìin piazza di Spagna, a Roma, per il tradizionale Atto di venerazione per la solennità dell’Immacolata Concezione di Maria. Visibilmente commosso e con la voce rottadall’emozione, il Pontefice ha dovuto per alcuni attimiinterrompere la preghiera all’Immacolata mentre stava invocando laper l’Ucraina ai piedi della Statua mariana., dopo avere fatto deporre l’omaggio floreale di rose bianche alla base della Colonna mariana, ed avere sostato per diversi minuti in raccoglimento, ha pronunciato la ...