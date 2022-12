(Di giovedì 8 dicembre 2022) (Adnkronos) – Ad Alicante, a margine del vertice Med9 di domani, non ci dovrebbe essere alcunbilaterale formale tra Emmanuele Giorgia, che potrebbe recarsi ain, “aspettiamo una”. Lo diconodell’in un briefing con i giornalisti sul vertice di domani in Spagna. “Al momento non è previsto unbilaterale formale, ovviamente si incroceranno”, fanno sapere le, sottolineando che il presidente francese e la premier italiana si sono già visti due giorni fa a Tirana. “Per quello che sappiamosta ancora cercando unaper la sua, per la quale si è impegnata a ...

Adnkronos

Ad Alicante, a margine del vertice Med9 di domani, non ci dovrebbe essere alcun incontro bilaterale formale tra Emmanuele Giorgia, che potrebbe recarsi a Parigi in visita, 'aspettiamo una data'. Lo dicono fonti dell'Eliseo in un briefing con i giornalisti sul vertice di domani in Spagna. 'Al momento non è ...... a margine del vertice Med9 di domani, non ci dovrebbe essere alcun incontro bilaterale formale tra Emmanuele Giorgia, che potrebbe recarsi a Parigi in visita, "aspettiamo una data". ... Meloni-Macron, fonti Eliseo: "Incontro In attesa proposta data visita a Parigi" (Adnkronos) – Ad Alicante, a margine del vertice Med9 di domani, non ci dovrebbe essere alcun incontro bilaterale formale tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni, che potrebbe recarsi a Parigi in visita, ...La misura scatta dal primo gennaio per i giovani tra i 18 e i 25 anni di età. Il presidente francese: "Si tratta di una piccola rivoluzione per la prevenzione" ...