Justice League | cancellati i piani per un sequel con gli attori dello SnyderVerse

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Prima dell'arrivo di James Gunn e Peter Safran al timone dei DC Studios, la major aveva pensato a undicon gli stessi. Dopo le indiscrezioni bomba riportate ieri sera da The Hollywood Reporter, e che cambiano il corso dei DC Studiosa da qui in avanti, emergono anche nuovi dettagli su quello che sarebbe potuto accadere. A quanto pare i produttori Michael De Luca e Pamela Abdy stavano fortemente considerando un nuovo film sullache avrebbe visto riuniti sul grande schermo gli. Al momento non è dato sapere se si trattasse soltanto di un'idea o di un piano concreto, ma quello che è certo è che con Gunn e Safran i ...

NerdPool

In molti hanno immediatamente notato lo stile visivo in slow motion che ha contraddistinto buona parte dei suoi film, tra cui la tanto discussa Zack Snyder's. Diffuso un nuovo video ...Con loro Ciarán Hinds ( Zack Snyder's, Miami Vice ), Tracy Ifeachor ( Treadstone, Doctor Who ), Avital Lvova ( Trackers ), Alexandra Guelff ( EastEnders ), Brian Law ( Spider - Man: ... La Warner Bros. pensava di realizzare un sequel di Justice League con il cast di Zack Snyder Prima dell'arrivo di James Gunn e Peter Safran al timone dei DC Studios, la major aveva pensato a un sequel di Justice League con gli stessi attori dello SnyderVerse.A quanto pare esiste una regola che limita il numero di gorilla dell'universo DC nei fumetti, ma questa regola non varrà per il nuovo DC Universe di Gunn.