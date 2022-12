Il menu delle feste che risolve tutti i problemi

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Quanteavete passato più ai fornelli che a tavola? Quante volte mentresi gustavano l’aperitivo e il primo voi stavate ancora litigando con la teglia dell’arrosto? Abbiamo provato a mettere insieme esperienza, consigli degli addetti ai lavori e ricette a prova di tempo e organizzazione, per cambiare finalmente il corsocose per i volenterosi cuochi domestici. Suggerimento n. 1 – Prima di tutto, serve una strategiaIndispensabile, prima, fare una seduta psicologica e diminuire le proprie manie di grandezza. Imperativo categorico: non lasciarsi prendere troppo la mano. E quindi, pensare strategicamente a unfacile, che non preveda troppe finiture all’ultimo momento. Meglio lavorare tanto prima e poi gustarsi (con gli altri!) il risultato. Antipasti: meglio antipasti da servire freddi, facili da ...

