Best of 2022 - Microlino e le altre | piccolo è bello - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 8 dicembre 2022) L'antenata di tutte è probabilmente la Renault Twizy, nata più di un decennio fa: un'era geologica per i ritmi di oggi, al punto che la francesina sembrava quasi in anticipo sui tempi. D'altronde, ora è tutto un fiorire di nuove forme di mobilità, che qualcuno ama definire dolce: non solo biciclette e monopattini, ché le due ruote private o in sharing non si addicono sempre a tutti. Così, sembra essere tornato il tempo delle microvetture. Più di uno scooter, meno di un'utilitaria. Meglio elettriche, tanto le batterie di modesta capacità (nelle aree urbane non serve un'autonomia spropositata) si ricaricano in fretta. E meglio ancora se profumano di rétro, di bubble car d'antan, così da offrire un tocco di fashion. Debuttano una via l'altra e - ormai - sono un fenomeno. Francia e non solo. Ad aprire la strada è stata la Citroën, con la sua Ami. Nome che richiama un modello del passato, ...