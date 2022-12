Bonus taxi a Roma | a chi spetta e quali sono i requisiti per richiederlo

(Di sabato 3 dicembre 2022) È stata confermata anche per quest’anno l’iniziativa del comune didenominata «Buoni Viaggio» con cui si offrono a determinate categorie sconti e tariffe agevolate per chi si sposta ino con Ncc nella capitale. L’iniziativa era nata ad ottobre dello scorso anno ed ora è stata confermata anche per dicembre 2022. IlPotranno usufruire dei buoni sconto i cittadini maggiorenni e quelli con disabilità con i secondi che usufruiranno di uno sconto fino al 100% della corsa. Vediamo come fare per ottenere i buoni sconti e come funziona l’iniziativa.Capitale per tutto il mese di dicembre 2022 ha approvato le «linee d’indirizzo per la concessione di agevolazioni tariffarie del Servizioe di noleggio con conducente, ...

Roma: come funziona Roma Capitale per tutto il mese di dicembre 2022 ha approvato le 'linee d'indirizzo per la concessione di agevolazioni tariffarie del Servizioe di noleggio con ...Ilha durata annuale, si può chiedere per due anni relativamente a ogni tipologia di classe ... Si può utilizzare per il trasporto pubblico locale,, Ncc, car sharing e bike sharing e consiste ...È in arrivo un nuovo bonus di 300 Euro per ogni neonato. Ecco come fare per ottenere questo incentivo sulle nascite.Tornano a dicembre le agevolazioni tariffarie per chi si sposta in taxi a Roma. Vediamo per chi e come ottenere i buoni viaggio.