Covid | in Italia in una settimana 227 440 casi e 635 morti

Adnkronos

... nonch l'ammorbidimento delle restrizioni legate alla. Al vertice del G20, quindi, gli Stati ... durante il vertice del G20, che spera che l'giochi un ruolo importante nel far sì che la ...Sono stati 635 i morti da Coronavirus registrati nell'ultima settimana dal bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute, in lieve incremento rispetto a quelli della settimana ... Covid Italia, nuovo balzo dei ricoveri: report Fiaso ROMA (ITALPRESS) – Secondo i dati del dati del bollettino settimanale del ministero della Salute sull’andamento della situazione epidemiologica da Covid -19, nella settimana 25 novembre – 1° dicembre ...Il report arriva a valle di una drammatica sequenza di eventi di portata mondiale: il Covid, la guerra in Ucraina ... il 59% la bomba atomica, il 58% che l’Italia stessa entri in guerra. Oltre metà ...