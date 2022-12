Calcio | Mondiali 2022 | Corea del Sud-Portogallo Asiatici per la qualificazione | lusitani per la storia

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Aididi Qatarè il momento di chiudere la fase a gironi della 22esima edizione della competizione iridata. Il Gruppo H offre una partita interessantissima: oltre a Uruguay-Ghana infatti, vi sarà anche un’imprevedibiledel Sud-che, dalle ore, 20 potrebbe determinare le sorti del girone e anche ovviamente del tabellone dei successivi ottavi di finale. La situazione del girone Ila 6 punti è primo nel girone e già qualificato, e in questa gara cercherà di andare per lavincendo la terza partita in agenda per fare l’en plein. Ladel Sud – 1 punto (-1 differenza reti) sin qui messo a referto – dovrà, dal canto suo, per forza vincere sperando che, in contemporanea, il Ghana (3 punti) non batta ...

Evento : Ghana - Uruguay, 2022 Data : 02/12/2022 Ore : 16.00 Dove vederla : Rai Sport e Rai Play. Sede : Stadio Al Janoub di Al Wakrah. con il Manchester United si è presentato in Qatar più carico che mai pronto a trascinare la sua nazionale in quella che potrebbe essere per lui una "last dance" sul palcoscenico del che conta. Pazzesco e davvero incredibile quello che è accaduto nel girone F dei Mondiali per i tedeschi si ripete la maledizione asiatica, anche se non in scontro diretto