Ostia Ponente | Masi e Adriani FdI | “Gravi problemi di sicurezza nelle case popolari | intervenga Gualtieri”

(Di giovedì 1 dicembre 2022)– “Abbiamo presentato una segnalazione relativa a una situazione di pericolo delledi, ma in realtà sono molti i casi del genere che destano preoccupazione e che necessiterebbero di essere almeno messi in. Sono anni che poniamo la questione in sede di Consiglio Municipale senza che ci siano interventi adeguati da parte dell’Amministrazione. Quanto accadutoultime ore, ci impone di agire velocemente prima che sia messa ulteriormente a rischio l’incolumità dei residenti. È una questione di civiltà e di credibilità delle Istituzioni, il Sindaco e il Presidente del Municipio diano un forte segnale e tutelino i cittadini. Siamo pronti a presentare una serie di atti per sollecitare risposte”. Lo dichiarano in una nota ...

