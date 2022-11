Calcio | Juve Trezeguet ' Pronto a tornare se club mi richiama'

L'ex capitano dellapoi parla a lungo del Mondiale ("L'Italia non è qui perché non ha meritato di vincere le partite importanti, a differenza dell'Europeo. Ilè cambiato e ci sono nazioni ...Ma perché a distanza di mesi laè tornata sotto tiro "Sono emerse nuove prove e nuovi fatti ... Come far tornare i manager del mondo deltra noi comuni mortali "Il rispetto delle regole ...L'ex attaccante bianconero: 'Ora bisognerà dare tempo a Elkann' ROMA (ITALPRESS) - 'Mi pare si tratti di una questione soprattutto ...Migliaia di pagine che adesso la Procura federale della Figc, che ha aperto un procedimento sui presunti falsi in bilancio relativi ai contratti dei giocatori della Juve, dovrà esaminare. Secondo la ...