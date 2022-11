Blinken | repressione proteste segno debolezza della Cina

Agenzia ANSA

La repressione delle proteste e' un segno "di debolezza" della Cina. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, in un'intervista alla Nbc sottolineando che Pechino "deve trovare una via d'uscita". Il presidente Joe Biden non si è ancora pronunciato personalmente sulla vicenda, né lo hanno fatto il consigliere alla Sicurezza nazionale Jake Sullivan. Iran, il consiglio per i diritti umani dell'Onu ha chiesto che venga aperta un'indagine in Iran ma la Cina si è opposta inaspettatamente.