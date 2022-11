Nomine delle partecipate | Donnarumma verso Enel Cattaneo e Gubitosi tentano un ultimo giro di valzer

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 29 novembre 2022) Si scalda ulteriormente la partita sulle. Affaritaliani.it ha già dato conto di un possibile, clamoroso ribaltone che riguarderebbe Eni e il Dis. Ma non è certo l'unico movimento che si può registrare: se su Leonardo, infatti, al momento tutto tace, molto attiva è la partita intorno a. Il toto-in questo caso registra un tiepidissimo rialzoquotazioni di Francesco Starace, giunto al termine del suo terzo mandato. Nei giorni del Capital Market Day il ceo della multiutility ha provato a ricordare come "gli piaccia ancora il suo lavoro". In questo il borsino si è diviso: c'è chi sostiene che si tratti di un timido auto-endorsement e chi pensa che invece il "Faraone" (copyright Dagospia) abbia fiutato che qualche cartuccia per la sua riconferma c'è ancora.