Milan assediato | tre in partenza ? | non solo Leao

numero-diez.com

Ilè per sua natura lungo e non prevede la densità negli spazi , in quanto ciò è funzionale ...studia la posizione di tutti i milanisti e fa in maniera che ognuno di essi si ritrovicon ...Maldini si dice fiducioso per il rinnovo del suo contratto, ilvuole stringere i tempi ed è pronto ad andare oltre i 6 milioni di euro netti all'anno. Però le richieste del giocatore salgono e ... Cafu sicuro su Paquetà: "Al Milan troppe responsabilità" Tiago Pinto è assediato da tutte le parti. Anche perché come detto c’è sempre quella questione contrattuale che tiene banco e che non sembra avrà degli sviluppi immediati. In questo momento tutti gli ...