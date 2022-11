Ballando con le stelle | tutto stravolto | ecco quando andrà in onda

(Di lunedì 28 novembre 2022) Cambia la programmazione di Rai 1:con le, il talent condotto da Milly Carlucci,innon sabato 3 dicembre come ci si sarebbe aspettato, ma venerdì 2. Il motivo? I mondiali di calcio. Quella cheinvenerdì alle 22 circa, dopo Camerun-Brasile, è una puntata importante del programma, visto che si tratta della secsemifinale. In generale, comunque, la programmazione Rai dedicata ai Mondiali in Qatar hanon poco la consueta messa indella trasmissione condotta da Milly Carlucci. Stando ad alcune delle indiscrezioni trapelate, il successivo appuntamento concon ledovrebbe avvenire come di consueto sabato 17 dicembre in ...

In questi giorni non si fa altro che parlare di Selvaggia Lucarelli : dallo scontroIva Zanicchi , fino alla sua presenza ale Stelle dopo il lutto per la perdita della madre, passando per l'eliminazione di Enrico Montesano e l'ultima querelleGuillermo Mariotto. Nella recente intervista che la giornalista ...Nell'ultimo periodo i rapporti tra Paola Barale e Roly Maden hanno scricchiolato e non poco: ancora troppo cocente è la delusione per l'eliminazione dale stelle . A Domenica In la situazione è precipitata dopo un duro affondo del maestro di danza alla showgirl: ora, però, le cose sembrano essere cambiate. A Oggi è un altro giorno la ...La giudice di Ballando critica le Belve e la loro conduttrice: “Vuole vincere, con sottolineature feroci e faccette allusive. Ma sembra una leva obbligatoria".Non è stata una serata facile quella di ieri per Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle. La cantante infatti è stata protagonista di una brutta caduta durante la sua esibizione.