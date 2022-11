Giappone | Moriyasu | “Abbiamo cercato di non prendere gol | ma non è bastato Con la Spagna giocheremo per vincere”

Leggi su sportface

(Di domenica 27 novembre 2022) Il CT del, Hayime, ha commentato la sconfitta subita contro il Costa Rica, concentrandosi sul prossimo match da affrontare contro la. Queste le parole del tecnico: “Dobbiamo migliorare. Oggidi nongol, ma non ci è. Pensavamo di, ma ci hanno battuto.perso questa partita, ma ce ne resta un’altra e quello che dobbiamo fare d’ora in poi è prepararci al meglio per questa sfida. Per affrontare laperò dovremo cambiare un po’ di cose, lavorando sulla tattica, che oggi non ci ha premiati”. Poi conclude dichiarando: “per. Questo è quello a cui dobbiamo pensare. Il fatto che ...