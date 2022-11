Caso Soumahoro | per salvare l’onore basterebbe semplicemente dimettersi Ma non lo farà

(Di martedì 22 novembre 2022) Quando è arrivato a Montecitorio, con gli scarponi pieni di fango e il pugno chiuso, sembrava Rocky Balboa alla fine della scalata dei famosi gradini di Philadelphia. E quando il presidente Meloni gli ha dato del tu, per legittimare una colleganza parlamentare, sì è offeso al punto di ricordare che lui era anche laureato, come i poeti declamati da Montale e che meritava il lei. Sono giorni difficili per Aboubakar Soumaroho, ivoriano naturalizzato, sociologo, deputato di Sinistra italiana. Il, lacrime e accuse Repubblica, non proprio un giornale di destra, ha scoperto che moglie e suocera gestirebbero con poca solidarietà umanistica un centro per i migranti. Una botta di quelle forti capace anche di sradicare una quercia nascente del progressismo alternativo, destinata a essere punta di diamante della politica di contrapposizione al ...

Siamo garantisti, e lo saremo pure in questo. Dunque per noi sia Liliane che Marie Terese sono innocenti fino a prova contraria. Figuriamoci Aboubakar, che ha la sola colpa di essere '...... a maggior ragione nei confronti del tuo avversario politico': Flavio Tosi , ospite di Omnibus su La7, ha commentato così ilscoppiato dopo la notizia delle indagini sulla ...Il caso delle cooperative legate alla moglie e alla suocera di Aboubakar Soumaharo continua a scuotere l’alleanza Verdi-Sinistra italiana, che per la prima volta prende posizione ufficialmente. In una ...Anche se fossero soltanto la parte più artefatta di una patetica messinscena, come pure in tanti gli hanno rinfacciato, ...