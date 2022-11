Siderurgico di Taranto | sciopero | il corteo dei lavoratori verso la città Agitazione di 24 ore con presidio

La Gazzetta del Mezzogiorno

stop di 8 ore per ogni turno, di 4 ore invece negli altri siti del gruppo. La ...ionico è previsto anche un corteo che partirà dalla portineria tubificio dello stabilimentoper ...commenta Sciopero di otto ore all'ex Ilva di. I lavoratori diretti di Acciaierie d'Italia, dell'appalto e di Ilva in As incrociano le ...dalla portineria tubificio dello stabilimento... «Chi mette i soldi comanda: il governo si riprenda l’ex Ilva» Ex Ilva, via la governance attuale. Sì all'intervento pubblico. I sindacati: «Lo stabilimento è sul punto di cedere definitivamente. Se si spegne non si ...E' in corso lo sciopero dei lavoratori diretti di Acciaierie d'Italia, dell'appalto e di Ilva in As indetto dai sindacati. A Taranto stop di 8 ore per ogni turno, di 4 ore invece negli altri siti del ...