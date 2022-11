Qatar 2022 | Bale su rigore risponde a Weah | 1-1 tra Stati Uniti e Galles

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ar-Rayyan, 21 nov. -(Adnkronos) - Match equilibrato e spettacolare trache pareggiano 1-1 la seconda gara del gruppo B didisputata allo stadio Ahmad Bin Ali di Ar-Rayyan: è il primo pari di questa Coppa del Mondo. Gli americani dominano il primo tempo, colpiscono un palo con Sargent e passano in vantaggio con il figlio d'arteal 36'. Ilsi trasforma nella ripresa grazie all'ingresso di Moore. L'arrembaggio della squadra di Page viene premiato dal calcio dichesi procura e trasforma all'82'. Nella classifica del girone le due nazionali conquistano un punto a testa e sono alle spalle dell'Inghilterra, leader con 3 punti, fanalino di coda l'Iran a zero. Gara che si incanala subito ...

Weah, ventitré candeline il prossimo 22 febbraio, è (almeno nel primo tempo) senza dubbio tra i migliori nella gara di esordio degli americani in. Il gol, con scatto sul filo del fuorigioco ..."Vincere questa partita ci avrebbe messo nella giusta direzione, purtroppo così non è stato e quindi la seconda contro ilsarà molto difficile prosegue Cissè - . Siamo partiti con l'...(Adnkronos) - Match equilibrato e spettacolare tra Stati Uniti e Galles che pareggiano 1-1 la seconda gara del gruppo B di Qatar 2022 disputata allo stadio Ahmad Bin Ali di Ar-Rayyan: è il primo pari ...E' finita sull'1-1 la seconda partita del gruppo B dei Mondiali di Qatar 2022, guidato ora in solitaria l' Inghilterra che nel pomeriggio ha travolto 6-2 l' Iran. Galles e Stati Uniti infatti hanno pa ...