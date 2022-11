I Viaggiatori | la recensione | a spasso nel tempo per un coming of age d' avventura

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 21 novembre 2022) Lade I: Ludovico Di Martino attinge dal cinema con cui siamo cresciuti per dirigere un film pop, citazionista e ricco d'azione. Senza però dimenticare la parte più umana. Produce Groenlandia, disponibile su Sky e su NOW. L'utopia scientifica più grande, quella che ha acceso la fantasia di autori, registi, scrittori. L'orbita che circola nella mente dei sognatori, che si immaginano perduti in unfuturo o passato. Da Ritorno al Futuro a Terminator, da Ray Bradbury a H.G. Wells, cinema e letteratura da sempre accendono la chimera dei viaggi nel, suscitando quel solito mix tra fascino e inquietudine. Domande su domande: dove andremo? Davvero vorremmo scoprire cosa ci aspetta tra cinquant'anni? E se tornassimo indietro, perderemmo tutto? Anche le cose belle? Insomma, la solita teoria del ...