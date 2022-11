“Le vite delle persone trans contano” | cortei in tutta Italia per il Transgender Day of Remembrance Cos’è e perché si celebra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 novembre 2022) Trecentottantuno morti in un anno. Più di una persona al giorno. Sono le vittime difobia solo nel 2022, secondo i dati diffusi dall’associazione Acet. Una strage spesso silenziosa che, negli ultimi anni, ha registrato numeri sempre maggiori, con un aumento dell’8% solo dal 2019 a oggi. Anche per questo domenica 20 novembre, in tutto il mondo siilgender Day of Rememebrance (TDOR), una ricorrenza annuale per onorare la memoriagender vittime di atti di violenza anti-gender.silenziosi che, dal 1999 a oggi, non si sono mai fermati. Anzi. A lanciare la giornata commemorativa è stata, nel 1999 appunto, l’avvocata e attivistagender Gwendolyn Ann Smith. L’attivista organizzò una veglia ...