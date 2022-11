Tuttosport – il retroscena e le variabili 2023

Leggi su justcalcio

(Di sabato 19 novembre 2022) 2022-11-19 11:58:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di: TORINO – Riavvolgiamo il nastro e proviamo a tornare indietro di qualche mese: esercizio tutt’altro che superfluo perché quello che scopriremo sarà utile per conoscere le prossime mosse della Juventus, o quantomeno per leggerne le intenzioni. Il 25 luglio scorso la Juventus comunica attraverso i canali ufficiali che Paul Pogba si è infortunato al menisco del ginocchio destro durante la tournée americana, un problema serio che prevede una consulenza specialistica. E un intervento chirurgico che, come tutti sanno, verrà effettuato soltanto il 5 settembre, quindi 42 giorni dopo l’infortunio. Ma questo, a fine luglio, la Juventus ancora non poteva saperlo: nel frattempo, tuttavia, la dirigenza bianconera, rendendosi conto della gravità ...