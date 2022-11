Autonomia | De Luca | “Unità nazionale bene sacro e inviolabile”

(Di venerdì 18 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“La Campania ha riavviato una battaglia già aperta da anni contro l’idea devastante didifferenziata delle Regioni. Una battaglia riavviata dopo che Calderoli ha presentato una bozza del suo decreto sull’e che stavolta ha visto un grande interesse anche di altre Regioni meridionali, non solo rispetto ai rilievi critici espressi dalla Regione Campania”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Denella sua rubrica del venerdì su Facebook. “Mentre in passato eravamo da soli – ha aggiunto – a fare questa battaglia, oggi vedo che il fronte si è allargato. L’è un”. Il governatore della Campania Vincenzo Deè tornato sui tre ...

...delicatissimo tema dell'differenziata. All'indomani della presentazione della bozza alle regioni da parte del ministro Roberto Calderoli, con alcuni governatori del Sud in rivolta, De..." Posso dire - ha affermato il governatoreZaia nel corso dell'assemblea di Confindustria ... ' Il governo - ha affermato il governatore - dice che ldifferenziata è necessaria perché le ...Le barricate di Emiliano e De Luca, la cautela di Bonaccini. Perfino Zaia avverte: "Progetto non ufficiale e da implementare" Su è giù per il Piemonte a spiegare un’autonomia che nessuno ancora sa ...Luca era Luca Marengoni, 14 anni ... "Ti ammiravamo. Ammiravamo la tua autonomia nello studio, eri molto brillante e volevi raggiungere i tuoi obiettivi. Ammiravamo la tua capacità di comprendere le ...