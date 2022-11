Nuovi percorsi a indirizzo musicale scuola media | i Dirigenti scolastici | anche degli istituti con opzione già presente | devono fare richiesta NOTA

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 13 novembre 2022) L'USR PIEMONTE ha emanato unacontenente gli adempimenti delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie in riferimento all'attivazione deidelle scuole secondarie di primo grado come da Decreto Interministeriale 1° luglio 2022, n. 176 eprot. 22536 del 5 settembre 2022. Tali, a partire dal 1° settembre 2023, sostituiranno gli attuali corsi adisciplinati dal Decreto Ministeriale 6 agosto 1999, n. 201. Oltre a quanto già evidenziato nel titolo in oggetto, è importante ricordare alle scuole di predisporre-aggiornare il nuovo regolamento per l'organizzazione deigià in queste settimane in modo da ...