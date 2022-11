(Di domenica 13 novembre 2022) La brutta figura col Lecce ha dato (o quasi) il colpo di grazia all'ambiente blucerchiato che sperava in una scintilla per riaccendere la speranza di una salvezza che oggi sembra praticamente ...

Il Manchester è su Osimhen, la Juventus continua la trattativa e spuntano i nomi di Ranieri e Iachini. Crisi Sampdoria, tifosi scrivono a Garrone 'Cosa provi' La brutta figura col Lecce ha dato (o quasi) il colpo di grazia all'ambiente blucerchiato che sperava in una scintilla per riaccendere la speranza di una salvezza che oggi sembra praticamente impossib ...La Sampdoria è stata brutta, ma fino alla fine ha provato a segnare, anzi solo alla fine è andata discretamente vicina al gol. È un piccolissimo segnale ma va ...